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09:00, 17 октября 2022Россия

Спецоперация повлияла на ротацию губернаторов в России

«Коммерсантъ»: из-за спецоперации Кремль не планирует осеннюю ротацию губернаторов
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В связи со спецоперацией на Украине и объявленной в России частичной мобилизацией в Кремле не планируют проводить традиционную осеннюю ротацию губернаторов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, для внутриполитического блока Кремля вопрос о ротации в настоящее время не является приоритетным. «Сигналов по поводу отставок никаких не дают»,— сказал один из собеседников издания.

В настоящее время главам регионов поручено работать над исправлениями недочетов при проведении частичной мобилизацией и выполнением поставленных задач. Те, кто справится с этим, как утверждают источники, вероятнее всего, сохранят свои посты как минимум до конца 2022 года.

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Главы российских регионов наиболее ответственны не за число призванных в ходе мобилизации, а за справедливость призыва, заявил один из собеседников издания, подчеркнув, что при отсутствии эксцессов никого из глав регионов снимать не будут.

В России ротации губернаторов, как правило проходят осенью после выборов и весной — перед региональной кампанией. Так, осенью и зимой 2017 года были заменены 10 губернаторов, весной 2018 года — еще шесть. Осенью 2018-го свой пост потеряли восемь глав российских регионов, в марте следующего года — еще пятеро. В 2020 году с января по апрель ротации подверглись еще шесть губернаторов.

В 2020 году осенняя ротация губернаторов началась раньше положенного из-за предъявленных обвинений в организации убийств тогдашнему главе Хабаровского края от ЛДПР Сергею Фургалу — его на посту заменил однопартиец Михаил Дегтярев. Осенью 2020 года под ротацию попали губернатор Белгородской области и Мордовии, весной 2021 года свои посты покинули трое российских глав регионов. В октябре 2021 года в отставку отправили троих губернаторов.

Последняя ротация губернаторов произошла 10 мая — тогда главы пяти российских регионов подали в отставку. В частности, о намерении сложить полномочия уведомили губернаторы Саратовской, Кировской и Томской областей, а также глава Марий Эл. В тот же день президент России Владимир Путин назначил исполняющих обязанности глав этих регионов.

10 октября Путин провел онлайн-встречу с избранными в сентябре на выборах губернаторами. Тогда он потребовал от глав регионов держать под контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации и призвал губернаторов оказывать всю необходимую помощь родственникам мобилизованных россиян.

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Анастасия Шейкина
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