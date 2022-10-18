В России назвали сроки восстановления ядерной сделки

Постпред России в Вене Ульянов допустил восстановление СВПД во второй половине ноября

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, когда может быть достигнута цель по восстановлению иранской ядерной сделки. Об этом он написал в своем Twitter.

Ульянов назвал сроки восстановления ядерной сделки и допустил ее возобновление во второй половине ноября.

«По моему скромному мнению, цель по восстановлению СВПД будет достигнута во второй части ноября. Нет основания для срыва ядерной сделки», — предположил постпред.

Ранее в США оценили вероятность восстановить иранскую ядерную сделку. Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер заявила, что этого невозможно добиться в ближайшее время. «Дверь для дипломатии навсегда останется открытой, однако на данном этапе мы не видим возможностей для того, чтобы договоренность была достигнута в ближайшее время», — подчеркнула она.