Британия и Индия создали новую совместную группу по обороне

Британия и Индия провели заседание новой совместной группы по обороне

Британия и Индия создали новую совместную рабочую группу по обороне для более эффективного сотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Великобритании.

Лондон и Нью-Дели уже провели первое заседание. «Совместная рабочая группа является частью продолжающейся инициативы двух стран по укреплению партнерства в области обороны и безопасности посредством промышленного сотрудничества», — отметили в дипмиссии.

В мае экс-глава МИД и нынешний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости создать глобальную НАТО, чтобы иметь возможность следить за ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе. «Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальной НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказала она.