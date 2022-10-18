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13:59, 19 октября 2022Моя страна

В Омск вернулся международный фестиваль короткометражного кино

В Омск после двухлетнего перерыва вернулся фестиваль короткометражного кино «Окно»

Фото: «Омск Здесь»

В Омск после двухлетнего перерыва вернулся фестиваль короткометражного кино «Окно», в 2022 году он пройдет с 19 по 22 октября. Об этом сообщает издание «Омск Здесь».

На фестиваль поступило около 300 заявок из России, стран СНГ, Китая, Великобритании и Индонезии. Участники представят зрителям авторские, любительские и профессиональные фильмы.

Главная идея фестиваля в этом году — поддержка омских режиссеров, поэтому в программу фестиваля войдет смотр омского кино. Из 300 участников заявлены 35 работ омичей. Они получат профессиональный разбор своих фильмов от членов жюри и обменяются опытом с другими режиссерами.

Участники также смогут поучаствовать в полезных встречах и мастер-классах, и найти поддержку для продвижения своих проектов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пройдет фестиваль уральского кино «Ойка». На открытии зрителям будет представлен киноальманах из пяти студенческих фильмов, снятых во время экспедиции в поселке Висим. Всего в программе будут представлены несколько десятков документальных, игровых и анимационных фильмов.

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Сергей Истомин
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