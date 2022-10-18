Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 18 октября 2022Путешествия

Россиянка раскрыла опасный для здоровья вид фотографий на отдыхе в Турции

Блогерша Коновалова предостерегла отдыхающих в Турции от фотосессий с розовыми цветами

Фото: J.W.Alker / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова предостерегла отдыхающих в Турции туристов от фотосессий с ядовитым растением. Опасный для здоровья вид съемок россиянка раскрыла в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации сообщила читателям, что в Турции популярны два вида кустарников с розовыми цветами. При этом один из них крайне опасен. Речь идет об олеандре — цветке, с которым многие путешественники по незнанию делают фото на отдыхе.

Материалы по теме:
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022
«Пропускать русских на дороге не хотели» Россияне отправились в Турцию на машине. Чего им стоило такое приключение?
«Пропускать русских на дороге не хотели»Россияне отправились в Турцию на машине. Чего им стоило такое приключение?
1 июня 2022

Живущая в популярной курортной стране россиянка отметила, что с турецкого олеандр переводится как «ядовитое дерево». По ее словам, туристы, не разбирающиеся в растениях, часто путают его с цветком бугенвиллией.

Более того, Коновалова подчеркнула, что олеандр прекрасно пахнет. При этом его аромат провоцирует у людей тошноту и головную боль, а в листьях этого растения содержится более опасные ядовитые вещества. Поэтому если животное съест хотя бы один лепесток, оно погибнет. «Словом, лучше и вовсе не приближаться к олеандру», — заключила россиянка.

Ранее в октябре тревел-блогерша Коновалова рассказала, какие вещи удивили ее больше всего при посещении Дагестана. В первую очередь путешественница заявила, что в республике живут очень отзывчивые люди. По ее словам, она не раз сталкивалась с проявлением бескорыстной доброты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В Ейске завершили разбор завалов после пожара и сообщили о гибели 13 человек
Бойцы ВСУ рассказали об отношении к ним в плену
Россиянка раскрыла опасный для здоровья вид фотографий на отдыхе в Турции
Разведка ДНР помогла артиллерии поразить цели на авдеевском направлении
В российских регионах сохранят льготные тарифы на электроэнергию
Инвесторам дали совет в условиях «криптозимы»
Политолог прокомментировал слова Маска об опасности потери Россией Крыма
В Кривом Роге произошли взрывы
США в ближайшие недели передадут Киеву зенитные комплексы ПВО NASAMS
В США нашли новый регион для «противостояния» с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.