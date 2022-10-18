Россияне стали тратить больше денег на парфюмерию

В третьем квартале 2022 года россияне потратили на парфюмерию 26,4 млрд рублей

В третьем квартале текущего года в России парфюмерной продукции было продано на 15 процентов больше, чем в предыдущем квартале. О том, что россияне начали тратить больше денег на парфюмерию, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование оператора системы «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

С июля по сентябрь граждане приобрели 18,8 миллиона таких товаров на сумму 26,4 миллиарда рублей. При этом средняя цена на парфюмерную продукцию выросла незначительно, до 1410 рублей — по сравнению с апрелем-июнем стоимость увеличилась на два процента.

Организация также отметила, что за данный период производство отечественных парфюмеров выросло на четыре процента в месячном выражении. Российские заводы выпустили 14,4 миллиона флаконов, лидирующими по производству регионами стали Московская область (6,7 миллиона флаконов), Москва (4,3 миллиона), Татарстан (1,3 миллиона).

Руководитель управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков заявил, что ситуация на российском рынке парфюмерии будет стабильной. «При сохранении спроса на стандартном уровне текущих запасов хватит более чем на 15 месяцев», — добавил он.

При этом в 2022 году товарооборот в магазинах парфюмерии и косметики в торговых центрах снизился. Эксперты связывают такую тенденцию со снижением покупательской активности на фоне роста средних цен на самые популярные позиции на 30 процентов с начала года.