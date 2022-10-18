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16:56, 18 октября 2022Из жизни

Мужчина купил паспорт ради поездки к трем беременным от него женщинам

Jamaica Star: мужчина объяснил подделку паспорта поездкой к беременным от него женщинам

Фото: Blake Guidry / Unsplash

Мужчина заплатил за фальшивый паспорт чтобы вернуться за границу и посетить трех беременных от него женщин, и попал под суд в столице Ямайки Кингстоне. Об этом сообщает Jamaica Star.

Уроженец Ямайки Шон Уотсон в суде признал вину в том, что сделал фальшивую декларацию и купил поддельный паспорт. В суде сообщили, что Уотсон получил паспорт на имя Делруа Николсона Лина.

«Почему вы заплатили деньги, чтобы купить фальшивый паспорт? Почему вы пошли на это? Вы родом с Ямайки. Почему вы сделали это?» — сказал судья Честер Крукс. «В то время меня депортировали из Великобритании, а у меня там было три беременных женщины, и они заставляли меня вернуться. Я не хотел возвращаться, так как был женат на канадке, но британки вынуждали меня, и я решился на поездку», — объяснил причину подделки документов Уотсон.

То, что ямаец, который работал строителем, не воспользовался фальшивым документом, и то, что на данный момент у Уотсона есть вид на жительство в Канаде, отметили в суде.

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За подделку декларации мужчину обязали выплатить 10 тысяч ямайских долларов (четыре тысячи рублей), а в случае неуплаты провести четыре месяца в тюрьме. За получение фальшивого паспорта по поддельному документу Уотсона обяжут выплатить 100 тысяч ямайских долларов (41 тысяча рублей) или провести еще четыре месяца в тюрьме при неуплате. Кроме того, у мужчины взяли отпечатки пальцев.

Ранее сообщалось, что итальянская полиция провела расследование с целью установить личность человека, в течение нескольких лет выдававшего себя за потомка черногорских и македонских королей. Мужчина использовал монарший статус для общения со знаменитостями и другими общественными деятелями.

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Алиса Дмитриева
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