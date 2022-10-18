Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:04, 18 октября 2022Интернет и СМИ

Украинский политик раскритиковал «Байрактары» в беседе с Вованом и Лексусом

Украинский политик раскритиковал беспилотники «Байрактар» в беседе с Вованом и Лексусом
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава Ассоциации оборонных предприятий Украины политик Сергей Пашинский в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились бывшим послом США в России Майклом Макфолом, раскритиковал турецкие беспилотники «Байрактар». Запись их разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

«В "Байрактаре" больше пиара и коррупции, чем боевого применения», — высказался о турецком оружии украинский политик. Пашинский также назвал «Байрактар» уязвимым оружием, которое не имеет никакой боевой эффективности.

Политик отметил, что власти США снабдили Украину противорадиолокационными ракетами. «"Байрактар" — несамодостаточное оружие, он не может сам по себе работать», — отметил он.

Ранее пранкеры опубликовали фрагмент разговора с Пашинским, в котором он высказался о контроле властями США над всеми операциями Вооруженных сил Украины и о Крымском мосте. Политик сообщил, что Украина готовит ряд военных операций на территории России. По его словам, он сам ведет несколько операций и информирует о них Центральное разведывательное управление США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос об указе Путина о завершении частичной мобилизации
Раскрыты подробности жестокого убийства подростками российской пенсионерки
Кремль высказался о крушении истребителя Су-34 в Ейске
В США объяснили появление «огромного огненного шара» при падении Су-34 в Ейске
Кремль прокомментировал информацию о применении иранских дронов в ходе СВО
Рабочие погибли при обрушении здания в российском городе
В Кремле рассказали о «ядерном зонтике» над новыми территориями России
Кремль ответил на вопрос о количестве мобилизованных в России
Художник по керамике раскрыла стоимость развития бизнеса
Власти раскрыли новые данные о состоянии пострадавших при падении Су-34 в Ейске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.