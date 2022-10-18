Россиянин забил до смерти незнакомца прикладом ружья и получил срок

Под Саратовом осудили на 9 лет мужчину, забившего до смерти незнакомца прикладом ружья

В Саратовской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы 45-летнего местного жителя, забившего до смерти 39-летнего мужчину прикладом ружья. Об этом во вторник, 18 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Полученный срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 19 декабря 2021 года фигурант встретил незнакомца рядом с домом на Московской улице в селе Шумейка. Они поссорились, тогда осужденный вынес ружье и ударил им оппонента по голове. Мужчина хотел убежать, но нападавший догнал его и снова ударил прикладом. Очевидцы избиения вызвали скорую помощь, однако спасти жертву не удалось.