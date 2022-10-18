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12:09, 18 октября 2022Культура

В Ассоциации кинотеатров оценили идею о прокате иностранного кино без лицензии

Глава АВК Воронков: прокат иностранного кино без лицензии поможет отрасли выжить

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) поддерживает предложение Совета Федерации разрешить в России прокат иностранного кино без согласия правообладателей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил глава АВК Алексей Воронков.

Несмотря на всевозможные возражения, АВК выступает в поддержку законопроекта, так как индустрия не сможет в кратчайшие сроки заместить отсутствие зарубежного контента российским, объяснил Воронков. «На это нужно время, а на сегодняшний день нам не оказана никакая финансовая поддержка, и для выживания отрасли нам нужен некий механизм, который позволит в том числе выстраивать новые отношения со студиями», — пояснил глава АВК.

По его словам, предложенный механизм аналогичен механизму параллельного импорта. «Закон о бездоговорном управлении либо принудительном лицензировании в том числе призван создать некий механизм, по которому студии, также как и Apple, смогут официально заявлять, что не работают с Россией, но тем не менее находить механизмы поставки контента через посредников», — объяснил Воронков.

Этот закон лишь временная мера, которая необходима на период действия санкций, а также в перспективе одного года или пары лет, пока рынок насытится российским кино, отметил он. «Законопроект подразумевает как защиту прав авторов, так и прежде всего регулирование баланса между защитой прав автора и доступом человека к мировым культурным ценностям, коими являются в том числе и киноленты», — заключил глава АВК.

Ранее комитет Совета Федерации по экономической политике предложил разрешить в России прокат иностранного кино без согласия правообладателей, но при этом выплачивать им вознаграждение.

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Екатерина Смирная
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