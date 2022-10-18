В США оценили возможность США одновременно противостоять России, Китаю и Ирану

Bloomberg: США с трудом смогут одновременно противостоять России, Китаю и Ирану

Американский историк Хал Брэндс в своей статье для Bloomberg оценил возможность США одновременно противостоять России, Китаю и Ирану. По его мнению, слаженные действия этих трех стран могут оказать существенное негативное влияние на попытку Вашингтона удержать свое глобальное влияние.

«Правительство США часто с трудом справляется с более чем одним кризисом одновременно, потому что внимание высших политиков ограничено. Более того, в настоящее время у США меньше возможностей справляться с многочисленными военными вызовами, чем когда-либо со времен холодной войны», — заявил эксперт, отметив, что США в связи с сокращением расходов на оборону были вынуждены сменить стандарт «двух войн» на стратегию «одной войны».

Брэндс пояснил, что Вашингтону не по силам в одно и то же время заниматься решением кризиса на Украине, китайско-тайваньского конфликта, а также сдерживанием Ирана. Он подчеркнул, что существует риск втягивания США в любое из трех перечисленных противостояний, в том числе во все сразу.

По мнению историка, из-за напряженных отношений с Россией и Китаем США приходится проявлять осторожность с Ираном. Помимо этого, из-за глубокой втянутости Вашингтона в конфликт на Украине, американская администрация вынуждена вести себя сдержанно, тем самым не провоцируя председателя КНР Си Цзиньпина, заключил он.

Ранее журналист американского журнала The American Conservative (TAC) Питер ван Бурен (Peter Van Buren) рассказал, что США захотели взять Россию на «ядерное слабо», подчеркнув, что это может плохо закончиться для Вашингтона. По его словам, и президент США Джо Байден, и его российский коллега Владимир Путин понимают, что ядерный вариант — не выход из сложившейся ситуации на Украине.