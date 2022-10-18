Путину подарили альбом с фотографиями жен участников СВО

Губернатор Самарской области подарил Путину альбом с фотографиями жен участников СВО

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подарил президенту России Владимиру Путину альбом с фотографиями жен участников специальной военной операции (СВО) в кителях. Видеозапись с его вручением опубликовал Telegram-канал «Кремль. Новости».

По словам Азарова, жительницы региона сами решили провести фотовыставку на улицах Самары, поддержав таким образом своих мужей. «Они сказали: "Пусть парни знают и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна"», — сказал губернатор и вручил альбом президенту в руки.

Как следует из стенограммы встречи, опубликованной на сайте Кремля, Путину понравились фотографии, и он сам попросил Азарова оставить ему альбом.

В рамках встречи президент также обсудил с губернатором социально-экономическую ситуацию в регионе, в том числе обстановку в сферах сельского хозяйства, промышленного производства и здравоохранения.

Ранее стало известно, какие подарки вручили Путину на день рождения. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил отмечавшему 70-летие российскому лидеру трактор Belarus той же модели, которой пользуется сам. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон вручил юбиляру две пирамиды, выполненные из десятков дынь и арбузов. Представитель кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, поздравил Путина традиционной общей открыткой от Администрации президента.