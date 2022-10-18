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10:29, 18 октября 2022Ценности

Раскрыты жестокие условия работы персонала на фабриках Shein

Редакторы The i выяснили, что швеи Shein трудятся по 18 часов с одним выходным в месяц

Фото: Presley Ann / Getty Images for SHEIN

Журналисты раскрыли жестокие условия работы сотрудников китайского бренда Shein, противоречащих трудовому законодательству страны. Соответствующий материал публикует The i.

Редакторы издания совместно с телеканалом Channel 4 провели расследование, в ходе которого журналистка под прикрытием устроилась работать швеей в компанию Shein. Выяснилось, что на одном из производств люди трудятся по 18 часов в день с одним выходным в месяц, зарабатывая при этом по 0,27 юаня (около 2,5 рубля) за каждую пошитую вещь.

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На другой фабрике персонал получает 400 юаней (3381 рубль) в месяц при условии изготовления не менее 500 предметов гардероба ежедневно. При этом руководство Shein часто выписывает сотрудникам штрафы в размере не менее двух третей их дневной заработной платы в случае какой-либо ошибки.

Авторы расследования установили, что некоторые женщины моются прямо на фабрике во время короткого обеденного перерыва, поскольку у них не остается времени на личную гигиену между ежедневными рабочими сменами.

Представители ретейлера пообещали провести внутреннее расследование, так как описанные в публикации случаи противоречат кодексу поведения поставщика, который каждый работник подписывает перед заключением договора о сотрудничестве с Shein.

В апреле розничную сеть торговли H&M обвинили в сексуальном насилии над сотрудницами в швейных цехах ретейлера в Индии. Данное решение было принято после убийства начальником 20-летней работницы фабрики Джейасре Катиравель в 2021 году.

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Майя Пономаренко
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