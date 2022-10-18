Останки убитой мужем 23 года назад женщины нашли в саду у дома супругов

Metro: в Великобритании найдены останки убитой в 1999 году беременной матери троих детей

В Кенте, Великобритания, найдены останки убитой 23 года назад беременной женщины. Об этом сообщает Metro.

На тот момент 34-летняя беременная мать троих детей Дебби Григгс пропала в мае 1999 года. Полиция начала расследование дела, в ходе которого под подозрение попал супруг Дебби, моряк по имени Эндрю. Стало известно, что убитая подозревала мужа в измене, а тот не хотел разоблачения и развода, поскольку не планировал делить с женой семейный бизнес.

В 2019 году Эндрю признали виновным в убийстве и приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания в 20 лет. Несмотря на то, что преступник был пойман, следователи по-прежнему продолжали искать останки Дебби. В начале октября один из детективов получил наводку, благодаря которой он решил перекопать сад у дома, где раньше жили супруги. В итоге следствию удалось найти останки и передать их на экспертизу.

В понедельник, 17 октября, экспертиза заключила, что в саду были найдены части тела Дебби. «Мы никогда не теряли надежды когда-нибудь найти ее останки и дать возможность ее близким немного успокоиться», — заключил старший инспектор Управления по борьбе с тяжкими преступлениями Кента Эссекса Нил Кимбер.

Ранее сообщалось, что велосипедистка обнаружила чемодан с человеческими останками на обочине дороги в пустыне американского штата Аризона. «Я увидела голову, она была влажной. Мне показалось, что из земли торчит нога, или колено, или что-то в этом роде», — вспоминает велосипедистка.