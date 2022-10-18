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04:29, 18 октября 2022Мир

В Британии сравнили Трасс с салатом

WP: у премьерства Трасс и увядающего кочана салата айсберг есть срок годности

Фото: Reuters

У премьерства Лиз Трасс и увядающего кочана салата айсберг есть срок годности, сравнила газета Washington Post (WP).

«Вы можете спросить, что общего между премьерством Лиз Трасс и увядающим кочаном салата айсберг? У них обоих есть срок годности», — говорится в статье. Также указывается, что премьер оказалась предметом типичных британских шуток.

Так, все началось со статьи The Economist, в которой ее называют «Леди Айсберг», предсказывая, что у ее карьеры будет «срок годности салата». Затем газета Daily Star запустила видеотрансляцию на YouTube, разместив на столе фотографию Лиз Трасс и кочан салата. Трансляция сопровождалась комментарием: «День первый: какой из салатов продержится дольше?».

Издание отмечает, что британцы в комментариях в социальных сетях не знали, смеяться им или плакать над положением дел в стране.

Ранее парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что Трасс должна покинуть свой пост. Отмечается, что Блант стал первым членом тори, который публично потребовал отставки Трасс.

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Марина Совина
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