Бритни Спирс заявила о попытке ее отца убить певицу

Бритни Спирс обвинила отца в попытке ее убийства и пожелала ему гореть в аду

40-летняя певица Бритни Спирс вновь выступила с обвинениями в адрес своего отца Джейми Спирса, под опекой которого находилась на протяжении 13 лет. Об этом сообщает DailyMail с ссылкой на социальные сети звезды.

Исполнительница сообщила, что родитель заставлял ее проходить принудительное лечение несмотря на то, что она была абсолютно здорова.

«Для меня все это не имело смысла — изоляция, медсестры, пробирки с кровью, постоянное общение. Все это было неправдой — я была в порядке», — написала артистка.

Певица назвала 13 лет своего опекунства «скрытым и манипулятивным насилием», а также обвинила Джейми Спирса в попытках убийства: «И вывод, самое сложное — это осознать, что они (родители Спирс — прим. "Ленты.ру") просто были злыми, и что я действительно чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Я надеюсь, что он сгорит в аду».

Ранее Бритни Спирс выступила с обвинениями в адрес своей матери, заявив, что та ударила ее по лицу после вечеринки.