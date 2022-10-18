На Украине отменили призыв на срочную службу во время военного положения

Верховная Рада Украины отменила призыв на срочную службу во время военного положения

Верховная Рада Украины отменила призыв на срочную службу во время военного положения в стране. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что президентский законопроект «О внесении изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий во время действия военного положения» поддержали 318 депутатов.

Призывные комиссии будут создаваться для рассмотрения вопросов по организации медосмотра для лиц, которые состоят на учете призывников и достигли 27-летнего возраста, а также взятия или снятия их с учета.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада продлила военное положение на Украине на 90 суток, до 21 ноября 2022 года.