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20:37, 18 октября 2022Бывший СССР

На Украине отменили призыв на срочную службу во время военного положения

Верховная Рада Украины отменила призыв на срочную службу во время военного положения

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Верховная Рада Украины отменила призыв на срочную службу во время военного положения в стране. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что президентский законопроект «О внесении изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий во время действия военного положения» поддержали 318 депутатов.

Призывные комиссии будут создаваться для рассмотрения вопросов по организации медосмотра для лиц, которые состоят на учете призывников и достигли 27-летнего возраста, а также взятия или снятия их с учета.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада продлила военное положение на Украине на 90 суток, до 21 ноября 2022 года.

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Алевтина Запольская
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