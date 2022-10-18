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13:34, 18 октября 2022Экономика

Европейской стране предсказали дефицит газов при запрете импорта из России

«Ведомости»: Польша столкнется с дефицитом 700 тыс. тонн СУГ при запрете импорта из России
СюжетСанкции против России:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Один из ключевых импортеров российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Европе — Польша — может запретить закупки у России, что приведет к дефициту СУГ в стране в объеме 700 тысяч тонн в год, пишут «Ведомости», ссылаясь на обзор исследовательской группы «Петромаркет».

В 2021 году Польша увеличила импорт российского СУГ на 37 процентов до 947 тысяч тонн в год. После начала военных действий на Украине премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о планах отказаться от закупок СУГ из России к 2023 году. Пока юридического запрета нет, но рынок относится к словам Моравецкого серьезно, а аналитики предсказывают, что страна столкнется с резким ростом цен на СУГ в случае ограничений на импорт.

Тем не менее после введения Польшей санкции против российских госкомпаний, в том числе против газовых гигантов «Газпрома» и «Новатэка», экспорт СУГ из России в страну и так стал падать. В июне было поставлено 66 тысяч тонн, в июле уже 28 тысяч тонн. Однако, в августе произошел резкий скачок в 2,8 раза по сравнению с июлем и объемы экспорта СУГ из России в Польшу составили 79 тысяч тонн, что объясняется попыткой сформировать запасы перед возможным эмбарго.

Главная проблема для Польши заключается в том, что российским объемам поставок СУГ практически нет альтернативы. По оценке Польской палаты сжиженного газа, морские поставки СУГ в польские порты, например из США, нерентабельны. При поставках газа по железной дороге из Северо-Западной Европы могут возникнуть проблемы с их пропускной способностью и нехваткой цистерн, говорится в обзоре «Петромаркет».

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Эмбарго со стороны Польши может болезненно сказаться и на российских экспортерах СУГ. На долю Польши в 2021 году приходилось 25 процентов от общего объема экспорта СУГ из России, а совместно с 750 тысячами тонн поставок в Белоруссию, откуда газ часто реэкспортируется именно в Польшу, доля в экспорте вообще достигает 44 процентов.

Аналитики отмечают, что возможности для перенаправления СУГ из России на азиатские рынки ограничены отсутствием инфраструктуры, которая «годами выстраивалась с прицелом на западные рынки». Однако, сохраняется вероятность, что запрет на поставку газа в Польшу «может быть пересмотрен в случае холодной зимы», заявил «Ведомостям» партнер практики стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков.

После начала специальной военной операции на Украине и закрытия границ с этой страной, нарушился транзит российского СУГ в Венгрию, Молдавию и Румынию, а санкции снизили поставки в Польшу и Прибалтику. На этом фоне летом хранилища СУГ в России начали переполняться, а цены упали, так как внутренний рынок не был способен переработать все объемы СУГ.

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Данил Дмитриев
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