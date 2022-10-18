Умер исполнивший роль Джейсона Вурхиза в «Пятнице, 13-е» актер Тед Уайт

На 97-м году жизни скончался исполнивший роль Джейсона Вурхиза в «Пятнице, 13-е» Тед Уайт

На 97-м году жизни скончался актер и каскадер, исполнивший роль убийцы Джейсона Вурхиза в «Пятнице, 13-е: Последняя глава», Тед Уайт. Об этом пишет IGN.

О смерти звезды сообщил его коллега Шон Кларк, который добавил, что артист умер у себя дома во сне. «Я имел удовольствие знать его и работать с ним почти 20 лет. Он был моим приемным дедушкой и стал лучшим рассказчиком, которого вы когда-либо могли встретить», — отметил Кларк.

Тед Уайт родился 25 января 1926 года в американском штате Оклахома. В фильмографии артиста 45 проектов. Помимо роли убийцы в «Пятнице, 13-е» в 1984 году, он также сыграл в таких фильмах, как «Трон», «Секретные материалы», «Высшая лига», «Роман с камнем» и многих других.

В качестве каскадера Уайт участвовал в проектах «Планета обезьян», «Зеленый сойлент» и «Короткое замыкание».

Ранее стало известно, что скончался шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Ему было 72 года.