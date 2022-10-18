Россиянина осудили за нападение на полицейского из-за засора канализации

Адыгеец получил 2,5 года колонии за нападение на полицейского из-за засора канализации

Туапсинский районный суд отправил в колонию общего режима жителя Адыгеи, который в июне 2020 года напал на сотрудника полиции из-за засора канализационного коллектора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Во время летнего отдыха в поселке Шепси Туапсинского района россиянин позвонил в полицию и сообщил о засоре канализации и утечке бытовых отходов в море. Однако, когда на место для осмотра приехал участковый, между мужчинами завязался конфликт. Адыгеец нанес участковому тяжелый удар, в результате которого правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Задержанный свою вину не признал и попытался обжаловать приговор. Однако суд оставил решение без изменений.

Ранее сообщалось, что житель Симферополя получил три года лишения свободы условно за нападение на полицейских в попытке освободить брата.