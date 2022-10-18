Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:59, 18 октября 2022Из жизни

Женщина по ошибке получила 425 миллионов рублей и купила билет в один конец

Арестованную за кражу 425 миллионов рублей у криптовалютной биржи женщину освободили

Фото: Robert Hickerson / Unsplash

Теваманогари Манивел из австралийского штата Виктория украла полученные по ошибке от криптовалютной биржи деньги, была арестована и освобождена под залог спустя полгода. Об этом сообщает The Guardian.

Компания Crypto.com по ошибке перевела женщине 10,5 миллиона австралийских долларов (425 миллионов рублей) вместо 100 австралийских долларов (четыре тысячи рублей). Ошибка была обнаружена в ходе аудита, который компания проводила перед Рождеством.

Женщина была арестована за кражу в марте этого года в аэропорту Мельбурна, когда предположительно пыталась улететь домой в Малайзию, купив билет в один конец. В ходе обыска у нее обнаружили примерно 11 000 австралийских долларов (445 тысяч рублей) наличными.

Материалы по теме:
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря 2017
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Отмечается, что ошибочно полученные деньги были якобы использованы Манивел и ее партнером Джатиндером Сингхом для покупки четырех домов, а оставшаяся сумма была переведена на банковский счет в Малайзии. Пара также потратила деньги на подарки, автомобили, предметы искусства и мебель, сообщает суд Мельбурна.

Спустя полгода нахождения под стражей Манивел была освобождена под залог в размере 10 000 австралийских долларов (406 тысяч долларов). Она обязана сдать свой паспорт и не сможет посещать аэропорты и вокзалы до вынесения приговора. Манивел и Сингх должны предстать перед окружным судом 8 ноября.

Ранее сообщалось, что мужчина из Австралии обнаружил на своем банковском счете 58 миллионов австралийских долларов и решил рассказать об ошибке. Многие пользователи социальных сетей похвалили мужчину за честность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В Иране сообщили о новых поставках ракет и дронов в Россию
Европа предложила Украине совместно закупать газ
Опубликован трейлер новых «Телепузиков»
Женщина прожила на улице несколько лет ради кота
Российским ипотечникам захотели поставить памятник
Пентагон не смог подтвердить поставку Ираном ракет России
Байден застыл после внезапного вопроса журналиста и попал на видео
Британия и Индия создали новую совместную группу по обороне
Популярный блогер подтвердил свой отъезд из России
Хирург предостерег от опасных ошибок при лечении боли в спине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.