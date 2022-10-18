Женщина по ошибке получила 425 миллионов рублей и купила билет в один конец

Арестованную за кражу 425 миллионов рублей у криптовалютной биржи женщину освободили

Теваманогари Манивел из австралийского штата Виктория украла полученные по ошибке от криптовалютной биржи деньги, была арестована и освобождена под залог спустя полгода. Об этом сообщает The Guardian.

Компания Crypto.com по ошибке перевела женщине 10,5 миллиона австралийских долларов (425 миллионов рублей) вместо 100 австралийских долларов (четыре тысячи рублей). Ошибка была обнаружена в ходе аудита, который компания проводила перед Рождеством.

Женщина была арестована за кражу в марте этого года в аэропорту Мельбурна, когда предположительно пыталась улететь домой в Малайзию, купив билет в один конец. В ходе обыска у нее обнаружили примерно 11 000 австралийских долларов (445 тысяч рублей) наличными.

Отмечается, что ошибочно полученные деньги были якобы использованы Манивел и ее партнером Джатиндером Сингхом для покупки четырех домов, а оставшаяся сумма была переведена на банковский счет в Малайзии. Пара также потратила деньги на подарки, автомобили, предметы искусства и мебель, сообщает суд Мельбурна.

Спустя полгода нахождения под стражей Манивел была освобождена под залог в размере 10 000 австралийских долларов (406 тысяч долларов). Она обязана сдать свой паспорт и не сможет посещать аэропорты и вокзалы до вынесения приговора. Манивел и Сингх должны предстать перед окружным судом 8 ноября.

Ранее сообщалось, что мужчина из Австралии обнаружил на своем банковском счете 58 миллионов австралийских долларов и решил рассказать об ошибке. Многие пользователи социальных сетей похвалили мужчину за честность.