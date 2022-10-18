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08:33, 18 октября 2022Ценности

Блогерша раскрыла быстрый способ визуально увеличить грудь

Блогерша Одри Виктория из США визуально увеличила грудь с помощью скрученного бюстгальтера

Фото: Alex Blăjan / Unsplash

Популярная блогерша Одри Виктория из Бостона, США, раскрыла быстрый способ визуально увеличить грудь с помощью нижнего белья. Видео на эту тему появилось в ее TikTok-аккаунте.

Для достижения указанной цели автор ролика предложила подписчицам воспользоваться так называемым «методом скручивания». Так, на опубликованных кадрах она взяла бюстгальтер на узком эластичном поясе и скрутила в пространстве между чашками. «Лайфхак не сработает на бюстгальтере с широким поясом», — предупредила она.

Далее Виктория продемонстрировала эффект данного метода. Сначала американка позировала в нижнем белье, надетом обычным образом, и бежевом топе с глубоким декольте. Затем девушка показала, как она выглядит в бюстгальтере, скрученном посередине. На последних кадрах видно, что ее грудь кажется значительно больше, чем раньше.

В июле основательницы бренда нижнего белья Le Journal Intime Наталья Войнич и Татьяна Валентович назвали россиянкам способы выбрать идеальное нижнее белье. Они отметили, что по возможности лучше избегать бюстгальтеров с косточками и эффектом пуш-ап, так как они влияют на кровоснабжение в тканях молочных желез.

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Карина Черных
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