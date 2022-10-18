Задушившему ремнем друга россиянину дали десять лет колонии

В Мурманской области осудили на 10 лет мужчину, задушившего ремнем товарища после ссоры

В Мурманской области суд приговорил к десяти годам лишения свободы 39-летнего местного жителя за убийство 38-летнего товарища. Об этом во вторник, 18 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 23 апреля в квартире на проспекте Кирова компания друзей выпивала. Там фигурант поссорился со знакомым, так как тот привел в квартиру посторонних. Тогда осужденный избил оппонента, сделал петлю из ремня и задушил жертву. Мужчина скрыл произошедшее от правоохранителей и не вызвал скорую, однако соседи увидели тело погибшего и обратились в полицию.

