Бывший начальник отдела МВД России осужден на шесть лет за коррупцию

Экс-начальник ОМВД в Башкирии получил 6 лет за мошенничество и превышение полномочий

В Уфе суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего начальника отдела полиции Иглинского района за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель республиканского управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

Суд взыскал с него в пользу потерпевших 2,8 миллиона рублей в счет возмещения материального ущерба. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Установлено, что высокопоставленный полицейский пообещал за взятку в полтора миллиона рублей вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя, заподозренного в мошенничестве.

Начальник ОМВД также получил от двух коллег один миллион 450 тысяч рублей, обещая им продвижение по службе. Еще 1,2 миллиона рублей, раствор бетона для ремонта полов в отделе полиции, 250 килограммов мяса силовику передал глава крестьянско-фермерского хозяйства за содействие в получении земельного участка.

Полицейский не собирался выполнять свои обещания, поэтому его действия были квалифицированы как мошенничество и превышение полномочий. Свою вину он не признал.

Преступления выявили сотрудники ФСБ.