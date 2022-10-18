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08:22, 18 октября 2022Россия

Названо число эвакуированных жильцов из дома в Ейске после падения Су-34

Оперштаб заявил, что свыше 500 человек из дома в Ейске эвакуированы к родственникам

РИА Новости/Феликс Папикян

После падения военного самолета Су-34 возле жилого дома в Ейске более 500 человек были эвакуированы к родственникам и знакомым. Такое число назвали в Telegram-канале оперативного штаба в Краснодарском крае.

В оперштабе уточнили, что всего в доме зарегистрировано 675 человек, среди них 76 детей. Кроме того, еще 23 жильца из дома в Ейске были доставлены в пункт временного размещения.

В МЧС России накануне сообщили, что число погибших в результате падения военного самолета в Ейске выросло до 13.

В результате ЧП пострадали 19 человек, 68 были спасены, в том числе при помощи автолестниц.

О падении самолета Су-34 около многоэтажки в Ейске стало известно вечером 17 октября. Воздушное судно загорелось в воздухе и начало резко снижаться. По данным Минобороны, крушение Су-34 произошло из-за возгорания двигателя.

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Анна Щербакова
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