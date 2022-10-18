В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что даты послания Путина Федеральному собранию нет, темы не анонсируются

Информации о дате послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Нет, пока нет», — ответил на вопрос пресс-секретарь президента, подчеркнув, что Кремль не анонсирует содержание послания, как это обычно бывает.

Ранее Песков заявлял, что послание главы государства состоится до конца года. Официальный представитель Кремля также сообщал, что прямая линия с Путиным также состоится, дату и время определят дополнительно.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда глава государства придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии.