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03:48, 18 октября 2022Мир

Журналист из США обвинил западные СМИ в замалчивании обстрелов Белгорода

Журналист из США Ланкастер обвинил западные СМИ в замалчивании обстрелов Белгорода

Фото: Таисия Лисковец/ РИА Новости

Журналист из США Патрик Ланкастер после поездки в Белгород обвинил западные СМИ в замалчивании обстрелов города. Репортаж опубликован на его YouTube-канале.

Он отметил, что прибыл в Белгород, чтобы увидеть ущерб, нанесенный гражданским сооружениями. Обозреватель подчеркнул, что ведущие СМИ на Западе не покажут эту сторону.

«Они не покажут атаки российских городов со стороны Украины. Они покажут лишь ту сторону, которая выгодна Украине», — сказал Ланкастер.

Он добавил, что восстановление зданий в Белгороде идет полным ходом. Он призвал не доверять СМИ слепо и оценивать ситуацию с разных сторон.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела были ранены два человека.

16 октября над Белгородом работала система противовоздушной обороны (ПВО). В центре города около 11 утра по московскому времени прозвучало 16 взрывов. Из-за этого в домах задрожали стекла, а у автомобилей сработала сигнализация.

15 октября в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза, расположенная в Белгородском районе. Из-за обстрела один из десяти резервуаров оказался поврежден.

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Марина Совина
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