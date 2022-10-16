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11:41, 16 октября 2022Россия

Два человека ранены при обстреле Белгорода

Губернатор Белгородской области заявил о ранении двух человек при обстреле

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Два человека ранены в результате обстрела Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией», — сообщил также он.

Ранее сообщалось, что над Белгородом работала система противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что в центре города около 11 утра по московскому времени прозвучало 16 взрывов. Из-за этого в домах задрожали стекла, а у автомобилей срабатывала сигнализация.

15 октября в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза, расположенная в Белгородском районе. Из-за обстрела один из 10 резервуаров оказался поврежден.

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Варвара Кошечкина
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