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01:44, 18 октября 2022Наука и техника

Полигон Капустин Яр переквалифицировали

Эксперт Леонков заявил о переквалификации полигона Капустин Яр под зенитные ракеты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что полигон Капустин Яр в Астраханской области, использовавшийся в советское время для испытаний баллистических ракет средней дельности, сейчас переквалифицировали. Его слова приводит РИА Новости.

Леонков заявил о переквалификации полигона Капустин Яр под зенитные ракеты большой дальности — например, С-400, С-500. В СССР баллистические ракеты приземлялись на другие полигоны, сейчас находящиеся в Казахстане. Однако на данный момент «такого рода падения для казахстанской стороны выглядят не очень желательно». Также применение средств на жидком топливе вызывает сомнение, поскольку высокотоксичное горючее отравляет почву и делает ее непригодной для аграрных работ.

Специалист отметил, что межконтинентальные баллистические ракеты, долетающие до России, все же можно запускать. В частности, недавно так испытывали комплексы «Тополь». Леонков добавил, что Капустин Яр также являлся космодромом, где запускали советские и иностранные спутники, ракетопланы БОР (советские мини-шаттлы) и геофизические ракеты.

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Марина Совина
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