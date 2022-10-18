В Запорожье придумали программу для перепрошивки беспилотников Украины

Рогов рассказал, что в Запорожье создали программу для перепрошивки беспилотников ВСУ

В Запорожской области создали программу для перепрошивки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые достались российской армии в качестве трофея. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

Согласно этой программе, по словам Рогова, БПЛА «будут теперь не во вред, а на пользу нам работать, то есть эти беспилотники полетят обратно, в ту сторону».

Ранее заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олег Рябчук заявил, что регион подготовился к отопительному сезону на 80 процентов.