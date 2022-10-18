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13:07, 18 октября 2022Россия

Запорожская область подготовилась к зиме

Замминистра ЖКХ Запорожья Рябчук заявил о готовности региона к отопительному сезону

Фото: РИА Новости

Запорожская область подготовилась к отопительному сезону на 80 процентов, заявил РИА Новости заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олег Рябчук.

«Все котельные уже подготовлены, на них проведены предварительные пуски тепла, а плановые пуски начнутся уже на этой неделе», — сказал он. По словам Рябчука, из 643 котелен к работе готовы около 400.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли железнодорожную станцию в одном из поселков региона.

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