Запорожская область подготовилась к зиме

Замминистра ЖКХ Запорожья Рябчук заявил о готовности региона к отопительному сезону

Запорожская область подготовилась к отопительному сезону на 80 процентов, заявил РИА Новости заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олег Рябчук.

«Все котельные уже подготовлены, на них проведены предварительные пуски тепла, а плановые пуски начнутся уже на этой неделе», — сказал он. По словам Рябчука, из 643 котелен к работе готовы около 400.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли железнодорожную станцию в одном из поселков региона.