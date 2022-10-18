Зюганов высказался о Силуанове фразой «ни на что денег нет»

Лидер КПРФ Зюганов высказался о министре финансов Силуанове фразой «ни на что денег нет»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос журналистов телеканала «Звезда» о наличии у России средств на переселение жителей Херсонской области в другие регионы страны, «подколол» министра финансов России Антона Силуанова.

Политик подчеркнул, что в стране «достаточно денег» для удовлетворения потребностей граждан, важно лишь перестать их «присваивать и воровать». В свою очередь журналисты попросили уточнить, что о наличии средств сказал Силуанов.

«У Силуанова ни на что денег нет», — бросил Зюганов, отходя от сотрудников СМИ.

Телеканал отмечает, что другие депутаты рассказали, что на пленарном заседании Силуанов заявил, что в бюджет заложены деньги на переселение людей из Херсонской области.

Ранее стало известно, что всем жителям Херсонской области, которые захотят переехать в другой регион России, будут выдавать жилищные сертификаты. На уровне правительства была подготовлена специальная программа.