В Таджикистане заявили о приближении афганских террористов к границе

В МВД Таджикистана заявили о передислокации афганских террористических групп к границе

Террористические группы в Афганистане приближаются к таджикской границе. Об этом глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода заявил во время выступления на конференции по международному и региональному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

Он сообщил, что в Афганистане, в особенности в его северных провинциях, создаются джихадистские медресе, а группы террористов активно передислоцируются из южных и восточных провинций на север.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал к урегулированию ситуации в Афганистане. В частности, он предложил сформировать международную переговорную группу для подготовки и согласования с афганскими властями алгоритма поэтапного выполнения обязательств.