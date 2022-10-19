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13:06, 19 октября 2022Бывший СССР

В Таджикистане заявили о приближении афганских террористов к границе

В МВД Таджикистана заявили о передислокации афганских террористических групп к границе

Фото: Dima Gavrysh / AP

Террористические группы в Афганистане приближаются к таджикской границе. Об этом глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода заявил во время выступления на конференции по международному и региональному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

Он сообщил, что в Афганистане, в особенности в его северных провинциях, создаются джихадистские медресе, а группы террористов активно передислоцируются из южных и восточных провинций на север.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал к урегулированию ситуации в Афганистане. В частности, он предложил сформировать международную переговорную группу для подготовки и согласования с афганскими властями алгоритма поэтапного выполнения обязательств.

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Георгий Нестеров
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