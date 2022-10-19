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12:52, 19 октября 2022Мир

В США оценили боеготовность армии

Heritage Foundation предупредил о слабости ВМС и ВВС США

Фото: Clay Banks / Unsplash

Стратегический исследовательский институт Heritage Foundation опубликовал индекс военной мощи США на 2023 год, в котором дается оценка боеготовности американской армии. Согласно результатам исследования, вооруженные силы страны оценены как «слабые» и неспособные обеспечить защиту национальных интересов Штатов, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что полученные оценки являются самыми низкими за всю девятилетнюю историю существования индекса. Вооруженные силы США могут не справиться даже с одним региональным конфликтом, особенно тревожная ситуация наблюдается в Военно-воздушных силах (ВВС) и Военно-морских силах (ВМС) страны.

В частности, в ВМС демонстрируют «постоянную неспособность остановить и обратить вспять продолжающееся сокращение американского военно-морского флота». Так, за последние пять лет ведомство недовыполняло планы военного судостроения в среднем на десять кораблей в год. Задержки с техническим обслуживанием и незавершенные проекты связывают со слишком интенсивной эксплуатацией флота.

Еще хуже дела обстоят в ВВС, которые получили «очень слабую оценку» из-за устаревших самолетов и плохой подготовки пилотов. Кроме того, численность истребителей и бомбардировщиков сократилась примерно на 40 процентов от того, что было у Штатов в 1980-х годах.

Для того чтобы исправить ситуацию, Вашингтону необходимо увеличить финансирование оборонной отрасли, а также изменить систему закупок новых вооружений, заключили авторы материала.

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Варвара Кошечкина
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