На Украине начали переименовывать улицы имени Степана Бандеры

В поселке Тывров Винницкой области улицу Степана Бандеры переименовали в Логанскую

На Украине переименовали улицу, которая раньше носила название в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Это произошло в поселке Тывров Винницкой области. Теперь на адресных табличках значится название Логанская. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщила депутат Верховной рады Софья Федина.

Парламентарий прикрепила к посту копию документа, в котором говорится, что сельсовет Тывров действовал в соответствии с «Рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка». «В связи с агрессией России против Украины переименовать топонимы населенных пунктов, связанные со страной-агрессором или историей Российской империи и СССР», — говорится в публикации.

Также жители поселка решили переименовать улицу Галицкой армии в Казацкую.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), действовавшей в основном на Западной Украине.

Ранее в центре Днепра появилась улица Степана Бандеры. Для этого пришлось переименовать улицу Шмидта.