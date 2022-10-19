Стало известно об атаке беспилотника ВСУ на школу в Запорожской области

Рогов сообщил, что беспилотник ВСУ сбросил снаряд на школу в Запорожской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил снаряд на крышу школы в Великой Белозерке Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Стало известно, что украинский БПЛА сбросил на здание школы два взрывных устройства. Одно упало на прилегающей к школе территории, второе пробило крышу здания и пол в одном из классов. В результате атаки никто не пострадал.

Отмечается, что в качестве взрывного устройства использовалась граната от ручного гранатомета с прикрепленными к ней поражающими элементами.

Ранее стало известно, что Энергодар остался без электроэнергии и света в результате обстрелов со стороны ВСУ. Удары из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS вывели из строя подстанцию «Луч».