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09:07, 19 октября 2022Наука и техника

В Китае представят тяжелую БМП

Компания Norinco представит тяжелую БМП на Airshow China-2022

Фото: Telegram-канал Dambiev

Китайская компания Norinco представит тяжелую боевую машину пехоты (БМП) на международном авиасалоне Airshow China-2022. На опубликованный в Telegram-канале Dambiev снимок БМП обратила внимание «Российская газета».

Машина получила боевой модуль с автоматической пушкой. Отмечается, что при создании БМП использовали элементы конструкции основного боевого танка VT-4. Моторно-трансмиссионное отделение машины разместили в передней части. Также БМП получила бортовые решетчатые экраны.

Издание отмечает, что макет тяжелой БМП с обитаемым боевым модулем демонстрировали на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби. В арсенал машины входили две пушки и пулемет калибра 7,62 миллиметра.

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В сентябре концерн «Калашников» показал испытания динамической защиты на основе элементов 4С24 для БМП-3, танков и бронетранспортеров.

В августе российские военные на полигоне учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая провели тренировку на БМП-3 и китайской БМП ZBD-86A.

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Даниил Иринин
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