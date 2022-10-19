В Китае представят тяжелую БМП

Компания Norinco представит тяжелую БМП на Airshow China-2022

Китайская компания Norinco представит тяжелую боевую машину пехоты (БМП) на международном авиасалоне Airshow China-2022. На опубликованный в Telegram-канале Dambiev снимок БМП обратила внимание «Российская газета».

Машина получила боевой модуль с автоматической пушкой. Отмечается, что при создании БМП использовали элементы конструкции основного боевого танка VT-4. Моторно-трансмиссионное отделение машины разместили в передней части. Также БМП получила бортовые решетчатые экраны.

Издание отмечает, что макет тяжелой БМП с обитаемым боевым модулем демонстрировали на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби. В арсенал машины входили две пушки и пулемет калибра 7,62 миллиметра.

В сентябре концерн «Калашников» показал испытания динамической защиты на основе элементов 4С24 для БМП-3, танков и бронетранспортеров.

В августе российские военные на полигоне учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая провели тренировку на БМП-3 и китайской БМП ZBD-86A.