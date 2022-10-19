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14:05, 19 октября 2022Экономика

Названо число оставшихся в России иностранных брендов

NF Group: после февраля 2022 г. в России приостановили работу более 180 зарубежных брендов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

С конца февраля 2022 года из России захотели уйти более 15 зарубежных брендов, а более 180-и заявили о приостановке работы в стране. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group (бывшая Knight Frank Russia).

К октябрю на российском рынке осталось 17 ретейлеров. При этом за девять месяцев текущего года количество новых международных брендов, которые пришли в страну, сократилось на 55 процентов в годовом выражении (пять компаний в 2022 году против 11-и в 2021 году).

Места покинувших Россию зарубежных магазинов сейчас активно занимают отечественные производители. Кроме того, выход на российский рынок обсуждают иностранные бренды стран-партнеров страны: например, Казахстана, Белоруссии, Армении и Турции.

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Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева назвала текущий год «новым вызовом для торговой недвижимости, в том числе и для девелопмента». По ее мнению, давать прогнозы по темпам восстановления рынка в настоящее время сложно, однако в компании уверены, что «рынок продолжит искать альтернативные способы для поддержания бизнеса и заполнения пустующих площадей».

В число иностранных брендов, покинувших страну после начала военных действий на Украине, вошли Inditex (Zara, Massimo Dutti и другие), MAC, Jo Malone, Decathlon, Adidas, Puma, Hugo Boss, Swarovski и другие. В связи с уходом международных ретейлеров с российского рынка предложение одежды и обуви сократилось на треть, рассказали в конце августа эксперты «Яндекса». Отсутствием привычных вещей оказались недовольны 23 процента россиян.

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Мария Грушко
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