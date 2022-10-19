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17:38, 19 октября 2022Интернет и СМИ

Сообщение о переехавшем мобилизованного солдата БТР оказалось недостоверным

Сообщение о переехавшем мобилизованного россиянина БТР оказалось недостоверным

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Сообщение о переехавшем мобилизованного россиянина бронетранспортере (БТР) оказалось недостоверным.

В сообществе «ДТП ЧП Россия [Z]» во «ВКонтакте» 13 октября появился пост, в котором утверждается, что во время построения мобилизованных солдат на плацу водитель БТР не заметил крайнего из них и переехал. Пост сопровождается видео, на котором видно, как военная машина переезжает человека в форме.

Видео действительно было снято в российской военной части, но происшествие случилось еще в 2014 году. Тогда пострадал новобранец, который принимал присягу в расположении 83-й бригады воздушно-десантных войск в Уссурийске.

Попавший под БТР солдат-срочник выжил. «Врачи мне сказали, что у меня сильные ушибы и трещина в костях тазобедренного сустава, но операции не было. Вставать с постели нельзя три недели. Остальное — это ссадины на теле и голова кружится. Врачи говорят, если я буду соблюдать постельный режим, то все будет нормально», — говорил журналистам пострадавший Анатолий спустя несколько дней после происшествия.

Новость в 2022 году не заинтересовала российские СМИ. В соцсетях оно также не получила широкое распространение. Написали о нем в основном сообщества, посвященные автомобилям. В комментариях пользователю отмечают, что видео старое и призывают жаловаться на группы за распространение фейковой информации.

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Варвара Кошечкина
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