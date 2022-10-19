Подсчитаны потери Южной Кореи от отправки группы BTS в армию

Экономика Южной Кореи рискует потерять миллиарды долларов из-за ухода BTS в армию

Экономика Южной Кореи может потерять миллиарды долларов из-за отправки участников популярной группы BTS в армию. Финансовая выгода от существования бой-бэнда была подсчитана еще несколько лет назад, но сегодня подсчеты Исследовательского института Hyundai стали еще актуальнее. На них обратило внимание издание Inc.ru.

Ежегодно творчество группы приносит экономике страны порядка 3,6 миллиарда долларов — почти такой же вклад вносят 26 компаний. Разный мерч, атрибутика и косметика, связанная с BTS приносит еще по 1,1 миллиарда долларов. Если группа сохранит свою популярность, то до 2023-го сможет совокупно принести экономике еще 29,4 миллиарда долларов. Есть польза и для туризма: только в 2017 году каждый 13-й турист приехал в страну из-за BTS.

По закону, все мужчины в Южной Корее в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии. Альтернативная служба предоставляется исполнителям народной и классической музыки, а также олимпийским чемпионам.