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22:57, 19 октября 2022Экономика

Экономике Канады спрогнозировали трудные будни

Глава Минфина Фриланд: экономика Канады и США замедлится из-за ситуации на Украине
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Blair Gable / Reuters

Министр финансов Канады Христя Фриланд спрогнозировала «тяжелые будни» для Канады. По ее словам, экономика Канады, как и экономика США, замедлится из-за пандемии коронавируса и ситуации на Украине. Об этом она сказала во время посещения города Виндзор (провинция Онтарио). Ее выступление транслировал телеканал CBC.

«Наша экономика замедлится <...>, у некоторых людей вырастут ставки по ипотечным кредитам, бизнес больше не будет процветать <...>, и наш уровень безработицы больше не будет на рекордно низком уровне. Так будет в Канаде, так будет в США, так будет в больших и малых экономиках по всему миру», — заявила Фриланд.

Фриланд добавила, что в обозримом будущем власти страны «не смогут компенсировать каждому канадцу все траты, вызванные инфляцией».

Ранее глава минобороны Канады пообещала выделить Украине 50 миллионов долларов военной помощи. Финансирование пойдет на закупку зимнего обмундирования, камер для беспилотников, а также боеприпасов.

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Марина Совина
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