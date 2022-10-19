Стилистка пришла в офис в вязаном топе на голое тело и смутила подписчиков

Стилистка Лори пришла на работу в вязаном топе на голое тело и смутила подписчиков

Стилистка и блогерша пришла в офис в вязаном топе на голое тело и смутила пользователей сети своим внешним видом. Соответствующим роликом она поделилась в TikTok.

На размещенных кадрах инфлюэнсер Лори (фамилия неизвестна) надевает строгий серый костюм, укороченную вязаную блузку на тонких бретелях вместо классической рубашки и черные туфли на высоких каблуках. На кадрах видно, что под топом отсутствует нижнее белье. «Отличный предмет гардероба на работу, который я так долго создавала своими руками», –– подписала она свой пост.

Подписчики удивились выбору девушки и выразили свое мнение в комментариях. «Не уверен, что в офисе это будет уместно», «Любой начальник будет внимательно следить за тем, чтобы сотрудники не приходили в столь откровенной одежде», –– написали одни. «Такой сотруднице невозможно делать замечания», «Мне кажется, меня бы уволили за то, что я весь день любуюсь этим образом», –– восхитились другие.

В сентябре телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер вышла в свет в вязаном наряде и стала объектом насмешек в сети. Знаменитость была одета в мини-платье белого цвета, оформленное глубоким декольте. На опубликованных снимках видно, что на Дженнер отсутствует бюстгальтер. Ее образ дополнили туфли с прозрачными вставками.