Еще одной категории россиян попросили дать бронь от мобилизации

«Известия»: зампреда правительства Мантурова попросили дать адвокатам бронь от мобилизации

Зампреда правительства России, главу Минпромторга Дениса Мантурова попросили предоставить бронь от частичной мобилизации еще одной категории граждан, пишут «Известия».

С такой просьбой к нему обратился президент Союз адвокатов России (САР) Игорь Трунов. По его мнению, отправлять адвокатов в зону проведения спецоперации на Украине не стоит.

Он сравнил отправку высококвалифицированных юристов на передовую с забиванием гвоздей микроскопом. Трунов предложил, чтобы адвокаты проходили альтернативную службу, помогая укреплять законность в новых регионах.

Президент САР пояснил, что документ на имя Мантурова был отправлен как электронной, так и обычной почтой. Также он напомнил, что вопросом о возможном предоставлении брони ранее занимались сотрудники Федеральной палаты адвокатов России. Коллеги разослали обращения в Минюст, а представители Московской палаты — к мэру Москвы Сергею Собянину и спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову, указал Трунов.

По его данным, им рекомендовали написать именно господину Мантурову, который возглавляет комиссию по отсрочкам.

До этого Ассоциация независимых аптек обратилась к главе Минобороны Сергею Шойгу за отсрочкой от мобилизации фармацевтам.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.