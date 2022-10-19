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17:22, 19 октября 2022Моя страна

Челябинск первым из регионов России проведет выставку украшений из музеев Кремля

В Челябинске открылась выставка украшений из музеев Московского Кремля

Фото: Андрей Ткаченко / «Челябинский Обзор»

Челябинск первым из регионов России проведет новую выставку коллекции Музеев Московского Кремля «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI веков». Об этом сообщается на сайте Государственного исторического музея Южного Урала.

Выставка откроется в музее 19 октября. Экспозиция будет состоять из 400 предметов ювелирного искусства XIX-XXI веков.

Историческая часть выставки представит произведения двух эпох: историзма и модерна. Их авторами стали придворные ювелиры и камнерезы Российской империи, чьи имена известны во всем мире: Карл Фаберже, Карл Бок, Фридрих Кехли, Карл Бланк, Иван Морозов, Павел Овчинников, фирма «К.Э. Болин».

В исторической части выставки будет представлен клад, найденный в 1990 году в старинном доме на улице Солянка в Москве. Он состоит из нескольких роскошных предметов из золота и платины с декором из жемчуга, сапфиров и изумрудов.

Еще один раздел будет посвящен мемориальным произведениям, которые принадлежали членам императорской семьи и другим знатным особам, а также подаркам.

Современные экспонаты, представленные на выставке, отличаются как материалами — акрилом, оптическим стеклом и титаном, так и формами. На выставке будет представлено 11 необычных брошей в стиле супрематизм, созданных по эскизам художницы Нади Леже, ученицы художника Казимира Малевича.

Выставка продлится до 15 января 2023 года.

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Сергей Истомин
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