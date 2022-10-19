Россиян предупредили о вреде горчичников и банок

Врач Тяжельников: горчичники опасны при высокой температуре, а банки могут травмировать

Банки, которые ставят при лечении простуды, могут травмировать кожу, а горчичники опасны при высокой температуре, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. О вреде народной медицины он рассказал россиянам в беседе с агентством «Москва».

По словам Тяжельникова, раньше считалось, что горчичники и банки стимулируют кровообращение и прогревают бронхи и легкие, однако на самом деле глубокого прогрева не происходит. «Также они способны увеличить температуру тела, что рискованно при уже высокой температуре. Банки травмоопасны, особенно если их ставит неопытный человек. Обе эти процедуры противопоказаны при наличии любых кожных раздражений, аллергиях», — предупредил врач.

При ОРВИ, насморке, кашле он порекомендовал проводить ингаляции. «Пар способствует разжижению мокроты, увлажнению и очищению слизистых. В то же время, такой способ ингаляций, как дыхание над картошкой, имеет ряд ограничений», — объяснил Тяжельников. По его словам, они полезны не во все периоды заболевания и противопоказаны при повышенной температуре.

Также Андрей Тяжельников назвал вредной рекомендацию пропотеть при лечении простуды. По его словам, дополнительный нагрев во время жара лишь увеличивает нагрузку на сердце.