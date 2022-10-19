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07:32, 19 октября 2022Мир

Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси отметил осведомленность президента РФ Путина положением дел на ЗАЭС

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что его поразила осведомленность президента России Владимира Путина по вопросу Запорожской АЭС (ЗАЭС). Его слова приводит ТАСС.

Глава МАГАТЭ назвал российского лидера уверенным человеком. «Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности», — отметил он.

Ранее Рафаэль Гросси заявил о желании еще раз встретиться с Путиным в ближайшее время. «Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее», — ответил он на вопрос о планах посетить Россию и снова провести переговоры с президентом страны.

Владимир Путин встретился с главой МАГАТЭ 11 октября. Он призвал рассмотреть вопрос с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов. «Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью», — подчеркнул Путин.

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Марина Совина
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