США сообщили о создании с Украиной рабочей группы по инфраструктуре

США создадут рабочую группу с Украиной для изучения ее инфраструктурных потребностей

США решили создать совместную рабочую группу с Украиной для изучения ее инфраструктурных потребностей в военное время и планирования постконфликтного восстановления. Об этом сообщает министерство торговли Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

Совместное заявление было подписано министром торговли США Джиной Раймондо, министром транспорта Питом Буттиджечем и украинским министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

«Мы горды создать американо-украинскую инфраструктурную рабочую группу, чтобы помочь народу Украины укрепить свою инфраструктуру сейчас и поддержать ее реконструкцию... после окончания войны», — отметил Буттиджеч.

Ранее экс-президент США Барак Обама заявил, что Вашингтону следует определить рамки поддержки Киева, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. По мнению политика, Соединенным Штатам и их союзникам необходимо задуматься, «где заканчивается оборона и начинается наступление», и внимательно следить за типом вооружений, передаваемых украинской стороне.

