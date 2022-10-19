В Иране заявили о создании «грозных беспилотников»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи позитивно оценил успехи создателей беспилотников

Специалисты успешно реализуют программу по созданию «грозных беспилотников», заявил верховный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи. Его слова приводит «Интерфакс».

«Когда несколько лет назад были опубликованы фотографии иранских беспилотников, звучали слова о том, что это фотомонтаж. Теперь эти беспилотники называют грозными», — позитивно оценил успехи создателей беспилотников Хаменеи.

Отмечается, что ранее военный советник Хаменеи генерал-майор Вооруженных сил страны Яхья Рахим Сафави заявил, что интерес к приобретению оборудования проявляют 22 страны.

Ранее представитель Государственного департамента Ведант Пател пригрозил вводом санкций на фоне сообщений о поставках Ираном беспилотников в Россию. В частности, речь идет о мерах, предполагающих экспортный контроль в отношении всех причастных к поставкам.