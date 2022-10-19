Артемий Лебедев назвал недостаток популярного у россиян зарубежного города

Блогер Артемий Лебедев побывал в Турции и рассказал, что в Стамбуле не хватает парков

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев побывал в Турции и выразил уверенность в том, что в Стамбуле не хватает парков. Недостаток популярного у российских туристов зарубежного города он назвал в видеообзоре новостей, доступном на его YouTube-канале.

По словам блогера, в Турции множество хороших ресторанов и прекрасные виды. В Стамбуле, как отметил Лебедев, ему «дико нравится». «Это один из просто топовых городов. Там есть, конечно, проблема, что там нету парков, но во всем остальном город совершенно замечательный», — высказался Лебедев.

Блогер также посетовал на то, что в ходе поездки ему не удалось попробовать в Стамбуле вкусный кофе.

Ранее Лебедев слетал в Грецию с пересадкой в Каире и рассказал о «первобытном», по его мнению, укладе в Египте. Он заявил о плохой организованности процессов в аэровокзале и пожаловался на нетактичное поведение и отсутствие манер у его сотрудников.

