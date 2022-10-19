В Индонезии из-за пожара рухнул купол мечети

В Индонезии из-за пожара рухнул купол Большой мечети, момент попал на видео

В столице Индонезии Джакарте днем 19 октября загорелась Большая мечеть исламского центра, в результате купол здания рухнул. Момент обрушения попал на видео, которое публикует РИА Новости.

Как сообщает Jakarta Globe, пожар случился во время ремонтных работ в мечети Джами. Полиция заявляет, что обошлось без пострадавших. Были допрошены четверо рабочих подрядной организации, которой было поручено ремонтировать мечеть. Причина пожара выясняется, тушение огня еще продолжается.

Мечеть расположена в комплексе зданий, принадлежащих Джакартскому исламскому центру, аналитическому центру по изучению и развитию ислама, добавляет издание.

В начале октября в Индонезии в ходе беспорядков после футбольного матча погибли 127 человек. Болельщики проигравшей стороны после матча вышли на поле, в свою очередь сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы успокоить их. После этого началась давка. Также у людей наблюдались проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа.